Stand: 10.07.2021 14:08 Uhr Friesoythe: Reh löst Unfall mit Kettenreaktion aus

Ein Reh hat am späten Freitagabend nahe Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) einen Unfall mit zwei Verletzten ausgelöst. Das Tier sei plötzlich auf die Fahrbahn gesprungen, sagte ein Polizeisprecher am Sonnabend. Ein Auto prallte mit dem Reh zusammen. Ein dahinter fahrender 23-Jähriger bremste seinen Pkw laut Polizei stark ab und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem Fahrzeug einer 54-Jährigen. Sie wurde in dem Auto eingeklemmt und dabei schwer verletzt. Der 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Das Reh starb bei dem Unfall.

VIDEO: Frau nach Wildunfall schwer verletzt (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.07.2021 | 15:00 Uhr