Stand: 23.01.2022 09:31 Uhr Friesoythe: Ein Verletzter bei Brand in Mehrfamilienhaus

Bei einem Wohnungsbrand in Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) ist am Samstagabend eine Person verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war das Feuer in dem Mehrfamilienhaus gegen 22 Uhr ausgebrochen. Der Bewohner der betroffenen Wohnung erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist unklar.

