Stand: 14.09.2021 09:22 Uhr Freiwillige sammeln sechs Tonnen Müll auf Minsener Oog

60 freiwillige Helfer haben auf der Insel Minsener Oog zwölf Kubikmeter Müll eingesammelt. Die unbewohnte Insel vor Wilhelmshaven wird von zahlreichen Vogelarten zum Brüten genutzt. Mit 16 Booten kamen die Helfer an der Südspitze der Insel an und sammelten innerhalb von drei Stunden sechs Tonnen Müll ein. Sie fanden Plastik, Verpackungen, Luftballons und Netzreste. Besonders fatal für die Vögel sind Schnüre. In diesem Jahr wurden allein auf Minsener Oog sechs Brand- und Flussseeschwalben gefunden, die sich an Plastikschnüren verheddert hatten und qualvoll zu Tode gekommen sind, wie Naturschutzwart Andree Halpap vom Mellumrat sagte. Von März bis Oktober zählen Naturschutzwarte Vögel, ansonsten ist die Insel unbewohnt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.09.2021 | 07:30 Uhr