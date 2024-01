Stand: 19.01.2024 15:58 Uhr Angriffe von Huthi-Rebellen: Harener Reeder meiden Rotes Meer

In Haren (Landkreis Emsland) haben 14 Reedereien ihren Sitz. Deren Schiffe meiden jetzt das Rote Meer, weil dort Huthi-Rebellen Schiffe angreifen. Grundsätzlich müssen alle Schiffe mit einer Police "Basis Krieg" versichert sein, sagt Reeder Bernd Sibum. Er ist der Sprecher der Harener Reeder. Außerdem seien immer drei bis vier bewaffnete Sicherheitsleute an Bord. Auch wenn das Rote Meer nicht angesteuert wird, beliefern Harener Schiffe Nachbarstaaten vom Jemen. Sie transportieren unter anderem Nahrungsmittel nach Oman oder in die Arabischen Emirate. Grund für die Fahrten in Krisengebiete sind Charterverträge. Verstöße könnten die Reedereien Millionen kosten, so Sibum.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt Terrorismus