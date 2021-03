Frau stirbt nach Schönheits-OP: Anklage gegen Arzt erhoben Stand: 12.03.2021 19:32 Uhr Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Mediziner aus Oldenburg erhoben. Eine Patientin von ihm starb infolge von Schönheits-Operationen.

Die Anklagebehörde wirft dem 59 Jahre alten Frauenarzt Körperverletzung mit Todesfolge vor. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge im November 2019 in einer hausärztlichen Praxis in Frankfurt am Main. Der Arzt wollte demnach bei seiner 34 Jahre alten Patientin Fett absaugen und ihre Oberlider straffen.

Vorwurf: Keine Einwilligung für Eingriffe eingeholt

Für den rund 1.400 Euro teuren medizinischen Eingriff soll sich der Mediziner keine Erlaubnis von der Frau eingeholt haben. Der Staatsanwaltschaft zufolge verabreichte er ihr Narkosemittel und saugte zunächst die Fettablagerungen im Nacken ab. Danach sei die Frau erneut in Narkose versetzt worden und der Arzt nahm den Eingriff an den Lidern vor. Dabei erlitt die Patientin einen Herzstillstand und musste reanimiert werden, wie die Ermittlungen ergaben. Sie starb zwei Wochen später im Krankenhaus.

Staatsanwaltschaft: Hygienische Standards nicht eingehalten

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Arzt unter anderem eine Narkoseunverträglichkeit bei der Patientin ignorierte. Außerdem sei er während der Operation "nicht nach den Regeln der ärztlichen Kunst vorgegangen". Auch die hygienischen Standards seien nicht eingehalten worden. Laut Staatsanwaltschaft hat sich der beschuldigte Arzt bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

