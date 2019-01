Stand: 18.01.2019 20:11 Uhr

Frachter-Havarie: Bergung der Container beginnt

Mehr als zwei Wochen nach der Havarie des Containerschiffs "MSC Zoe" in der Nordsee haben Experten damit begonnen, die ersten der fast 300 verlorenen Container zu bergen. In den vergangenen Tagen hatte hoher Seegang dies mehrfach verhindert. "Die vom Bergungsunternehmen eingesetzten Schiffe 'Atlantic Tonjer', 'Mare Frisicum', 'Tender 1' und 'Seazip Fix' sind im Seegebiet", teilte das Havariekommando mit Sitz in Cuxhaven am Freitag mit. Die Wetterbedingungen hätten sich verbessert. Das Spezialschiff "Atlantic Tonjer" solle Container suchen und wenn möglich vom Meeresboden bergen, hieß es weiter.

Fischkutter begleiten Bergungsarbeiten

Die meisten der verlorenen Container sind gesunken und liegen in 20 bis 30 Metern Tiefe bei den niederländischen Wattenmeerinseln. Rund 20 sind nahe Borkum geortet worden. Sollte während der Arbeiten weiterer Müll ins Wasser gelangen, soll dieser von einem der Begleitschiffe aus dem Wasser geholt werden. Fischkutter liegen hierfür im Bergungsgebiet bereit. Nach Angaben niederländischer Behörden könnte es Monate dauern, alle Container aus dem Wasser zu holen.

Videos 03:01 Hallo Niedersachsen "MSC Zoe": Keine fachgerechte Sicherung? Hallo Niedersachsen 270 Container sind beim Frachter "MSC Zoe" bei stürmischer See über Bord gegangen. Sie sind offenbar nicht vorschriftsmäßig gesichert worden. Die niederländische Staatsanwaltschaft ermittelt. Video (03:01 min)

170 Kubikmeter Strandgut an deutschen Stränden

Die "MSC Zoe" hatte in der Nacht zum 2. Januar insgesamt 291 Container verloren, davon zwei mit Gefahrstoffen. 18 Container waren aufgebrochen und an niederländischen Inseln angespült worden. Der Inhalt der Container landete an den Stränden mehrerer niederländischer und deutscher Inseln. Plastik, Styropor, Schuhe, Spielzeug, Kühlschränke und Fernseher mussten eingesammelt werden. An Stränden in Deutschland wurden nach Angaben des Havariekommandos bis Dienstag rund 170 Kubikmeter Strandgut eingesammelt. Der Großteil sei dabei auf Borkum angespült worden.

Frachter fährt wieder

Die Ursache für den Verlust der Container ist noch nicht geklärt. Die "MSC Zoe" ist unterdessen wieder auf See unterwegs: Am Donnerstag nahm das Schiff Kurs Richtung Danzig. Am Mittwochabend hatte der Frachter Bremerhaven verlassen.

Geschichte Vor 25 Jahren: Giftiges Pestizid auf Borkum An den Stränden von Borkum gibt es immer Funde giftiger Substanzen. Wie vor 25 Jahren: Nach einer Tanker-Havarie im Ärmelkanal wurden im Januar 1994 toxische Päckchen angeschwemmt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.01.2019 | 18:00 Uhr