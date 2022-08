Stand: 29.08.2022 14:38 Uhr Forschungsschiff "Polarstern" läuft wieder aus

Die "Polarstern" legt am Dienstag in Bremerhaven zu einer Forschungsreise nach Südafrika ab. Junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind an Bord des Forschungsschiffs und absolvieren eine Sommerschule, wie das Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Bremerhaven am Montag mitteilte. "Wir bilden auf unserer Expedition wissenschaftliche Nachwuchskräfte aus 14 verschiedenen Ländern zu Expertinnen und Experten der Meeresforschung für Nachhaltigkeit aus", sagte die Biologin und Expeditionsleiterin des AWI, Karen Wiltshire. Die Nachwuchskräfte werden demnach innerhalb von vier Wochen unter anderem Projekte zu Wechselwirkungen zwischen Ozean, Atmosphäre und Klima durchführen. Die Forschungs- und Ausbildungsexpedition findet im Rahmen der von den Vereinten Nationen ausgerufenen Ozeandekade statt. Nach der Ankunft in Kapstadt sind weitere Forschungsmissionen auf der Südhalbkugel geplant, auf dem Rückweg von Kapstadt eine weitere Sommerschule. Die "Polarstern" soll im April 2023 nach Bremerhaven zurückkehren.

Weitere Informationen "Polarstern" kehrt von Arktis-Expedition zurück Das Forschungsschiff des AWI beendet seine siebenwöchige Reise nach Grönland. (16.08.2022) mehr "Polarstern"-Besatzung entdeckt riesige Eisfisch-Kolonie Laut Alfred-Wegener-Institut soll es sich in der Antarktis um 60 Millionen Nester handeln - in einer Wassertiefe von mehreren Hundert Metern. (13.01.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.08.2022 | 06:30 Uhr