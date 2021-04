Stand: 29.04.2021 16:56 Uhr Leuchtturm "Roter Sand": Förderverein zweifelt Gutachten an

Wie sicher steht der Leuchtturm "Roter Sand"? Der Förderverein des maritimen Denkmals widerspricht einem Gutachten der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Darin wurde dem Seezeichen Korrosion an der Stahlkonstruktion bescheinigt und das Versetzen des Leuchtturms auf einen neuen Sockel vorgeschlagen. Der Förderverein sieht das anders. "Der Turm ist von Grund auf noch stabil", teilte der Verein am Donnerstag mit. Eine von dem Gutachter vorgeschlagene Versetzung des 135 Jahre alten Bauwerks auf ein neues Fundament an anderer Stelle sei unnötig. Zwar würden viele Reparaturen anstehen, aber diese seien im überschaubaren Rahmen. Nach einer entsprechenden Sanierung werde "Roter Sand" auch in 50 Jahren noch stehen, teilte der Verein mit.

