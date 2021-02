Fleischlose Wurst: Umsatz von Rügenwalder verdoppelt sich Stand: 02.02.2021 15:05 Uhr Im Juli vergangenen Jahres hat das Unternehmen Rügenwalder erstmals mehr fleischlose Produkte als echte Wurst produziert. Auf diesem Sektor sind sie schon bundesweit Marktführer.

Im Januar konnten die Zwischenahner ihren Umsatz in dem Bereich sogar mehr als verdoppeln. Konzernsprecherin Claudia Hauschild führt das auch auf die Corona-Lockdowns zurück. Die Menschen hätten sich offenbar in der Zeit zuhause mehr Gedanken um das Thema Ernährung gemacht - mit der Schlussfolgerung statt Fleisch vermehrt auf vegetarische Produkte zu setzen.

Mehr Beschäftigte, mehr Platz für Produktion

Die Absatzsteigerung hat nun Folgen für den Produktionsstandort in Bad Zwischenahn, denn es wird jetzt zu eng bei Rügenwalder. Allein im vergangenen Jahr hat das Unternehmen 150 Beschäftigte eingestellt. Im Januar kamen noch einmal 20 Neueinstellungen dazu. Weitere 30 Stellen will Rügenwalder aktuell besetzen. Das Unternehmen sucht Verpacker, Verwurster, Vertriebler und Verwalter. Zudem soll eine neue Halle gebaut werden. Außerdem sind neue Maschinen bestellt. Die Lieferzeit beträgt aktuell aber sechs Monate.

Rügenwalder will mehr Soja aus Deutschland

Auch der Rohstoff wird langsam knapp, weil vegetarische Wurst weltweit im Kommen ist. Erstmals will Rügenwalder ein Zehntel des Sojas in diesem Jahr aus Deutschland beziehen. Der Rest kommt aus Nordamerika. Man arbeite daran, dass in Europa mehr Soja angebaut wird, sagt Hausschild. Wurst aus echtem Fleisch werde aber nie aus dem Sortiment verschwinden. Das sei die DNA des Unternehmens. Und ob der Veggie-Boom so weitergeht, das könne zur Zeit keiner sagen. "Wir schätzen, dass es in den nächsten fünf bis zehn Jahren eigentlich für alle tierischen Proteine auch Alternativen gibt", so Hauschild.

