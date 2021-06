Stand: 01.06.2021 08:28 Uhr Fischsterben wegen Überdüngung? Angler-Protest an der Aue

Am Fluss Aue bei Bad Zwischenahn haben am Montag Mitglieder mehrere Angelvereine aus dem Ammerland protestiert. Sie kritisieren, dass der Fluss zum wiederholten Mal komplett grün ist von der durch Bakterien verursachten so genannten "Blaualgenblüte". Die Angler befürchten Fischsterben wie bereits in den vergangenen Jahren und fordern Maßnahmen der verantwortlichen Behörden und Politikern. Sie haben auch Wasserproben entnommen, die sie an regionale Politiker verteilen wollen, denn das Wasser aus der Aue sieht aus wie Waldmeisterlimonade und riecht nach Toilette. Schuld daran ist wohl Wasser, das über ein Wehr aus dem Zwischenahner Meer abgelassen wurde, sagen die Angler. Dort kommt es im Sommer regelmäßig zu der Algenblüte. Die Angler fordern das Stoppen der Überdüngung und eine Sanierung der Gewässer

Weitere Informationen Sommerliches Wetter lässt Blaualgen sprießen Bereits an acht Badestellen im Land warnt das Landesgesundheitsamt vor Blaualgen. Betroffen sind unter anderem die Ricklinger Kiesteiche in Hannover und das Zwischenahner Meer. (20.06.2020) mehr

