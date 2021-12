Feuerwerksverbot: Erste Hersteller denken an Aufgabe Stand: 29.12.2021 11:08 Uhr Das zweite Jahr ohne Verkauf von Silvesterfeuerwerk trifft die Branche hart. Die staatliche Überbrückungshilfe sei nicht ausreichend, kritisieren Hersteller. Manch einer denkt an Aufgabe.

Es fehle eine Prognose, wie es weiter gehen könne, sagt etwa Guido Wolff-Rohr vom Unternehmen Rohr Feuerwerke in der Gemeinde Wedemark bei Hannover. Das Silvestergeschäft mache rund 30 Prozent des Jahresumsatzes aus. Der fällt - wie auch 2020 - auch in diesem Jahr durch das bundesweite Verkaufsverbot wieder weg. Zudem seien zuvor bereits zahlreiche andere Aufträge weggebrochen. "Eigentlich veranstalten wir rund 120 Feuerwerke im Jahr, dieses Jahr waren es nur sechs", so Wolff-Rohr.

Seit knapp zwei Jahren in Kurzarbeit

Fünf Mitarbeitende hatte das Unternehmen, künftig sollen es nur noch drei sein. Die Stimmung in dem seit 70 Jahren geführten Familienbetrieb ist auf dem Tiefpunkt. Seit knapp zwei Jahren gilt Kurzarbeit. "Überbrückungshilfen haben wir erhalten, das hat aber bei weitem nicht den finanziellen Verlust gedeckt", sagt Wolff-Rohr.

Millionenverluste bei Comet

Auch der Bremerhavener Hersteller Comet hält die bisherigen staatlichen Unterstützungen für nicht ausreichend. Die Anfang Dezember erhaltene Fördersumme entspreche nur rund 60 Prozent der Verluste des Jahres 2020, so Geschäftsführer Richard Eickel. Dieser Verlust liege bei rund 6,5 Millionen Euro. Das Unternehmen erzielt seinen Angaben zufolge rund 95 Prozent des Jahresumsatzes mit dem Silvestergeschäft. "Ein Verkaufsverbot im zweiten Jahr in Folge kann selbst ein gesundes Unternehmen nicht ohne erhebliche finanzielle Unterstützung verkraften", sagt Eickel.

Höhere Gefahr durch illegales Feuerwerk?

Der Comet-Geschäftsführer zweifelt zudem den Sinn des bundesweiten Verkaufsverbots für Silvesterfeuerwerk an. Legales Feuerwerk führe nicht zu einer Verschärfung der Situation auf Covid-Intensivstationen. Eickel verweist dabei auf den Krankenhausbetreiber Vivantes, der erklärt habe, nur fünf Prozent aller Krankenhauseinweisungen in der Silvesternacht seien auf Feuerwerk zurückzuführen. Comet befürchtet durch das Verbot eine gegenteilige Wirkung, da es dazu führen könne, dass Menschen sich illegales - und gefährlicheres - Feuerwerk aus Nachbarländern besorgen. Dies könne zu einer hohen Belastung in Krankenhäusern durch Verletzungen führen, teilte das Unternehmen mit.

"Das bereitet unserer Branche Kopfschmerzen"

Auch beim Wedemarker Unternehmen Rohr Feuerwerke wird vor dieser Entwicklung gewarnt. Viele Knaller aus dem europäischen Ausland hätten gar keine Zulassung und seien gefährlich, sagt Guido Wolff-Rohr. "Das bereitet unserer Branche Kopfschmerzen."

