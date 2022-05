Stand: 28.05.2022 16:24 Uhr Feuerwehrmann stürzt in Loch und wird schwer verletzt

Bei einem Einsatz in der Stadt Norden im Landkreis Aurich ist ein Feuerwehrmann am Sonnabendmorgen schwer verletzt worden. Der Mann fiel während eines Einsatzes in einem Hotel in ein etwa 2,5 Meter tiefes Kellerloch, sagte ein Sprecher. Die Feuerwehr war wegen eines Wasserschadens alarmiert worden. Eine Pool-Anlage war defekt, sodass der Keller geflutet wurde. Die Einsatzkräfte stellten Stromversorgung und Wasserzufuhr ab und leerten den Keller sowie den Pool mit Tauchpumpen. Im Anschluss passierte der Unfall.

