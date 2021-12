Feuer in mehreren Einfamilienhäusern - Zwei Tote Stand: 28.12.2021 14:44 Uhr In den Landkreisen Friesland und Cuxhaven haben heute Wohnhäuser gebrannt. Zwei Bewohner starben. Auch in der Region Hannover stand ein Haus in Flammen.

Ein Einfamilienhaus geriet am späten Vormittag in Schortens (Landkreis Friesland) in Brand. Die Ursache ist noch unklar. Bei dem Feuer im Ortsteil Ostiem kam der 82-jährige Bewohner nach Angaben der Polizei ums Leben. Er war noch aus dem brennenden Haus geholt worden, konnte aber nicht mehr gerettet werden. Seine 71 Jahre alte Ehefrau kam mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Auch ein Nachbar, der zum Helfen herbeigeeilt war, atmete Rauch ein und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Einsatz der Feuerwehr dauert zur Stunde noch an.

Hausbewohner stirbt im Landkreis Cuxhaven

In Wanna im Landkreis Cuxhaven hat am frühen Morgen ebenfalls ein Einfamilienhaus gebrannt. Ein 67-jähriger Bewohner starb. Weitere Personen seien nicht verletzt worden, so die Polizei. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Beamten haben Ermittlungen aufgenommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe das Gebäude schon komplett in Flammen gestanden, hieß es weiter. Eine Ausbreitung des Feuers auf andere Gebäude konnte die Feuerwehr verhindern. Wegen der starken Rauchentwicklung waren die Anwohnerinnen und Anwohner in Wanna gebeten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Sehnde: Keine Verletzten - Aufwendige Löscharbeiten

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Sehnde (Region Hannover) konnten laut Feuerwehr alle Bewohnenden rechtzeitig das Gebäude verlassen. Handwerker hatten den Angaben zufolge im Haus gearbeitet und am Vormittag das Feuer entdeckt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe der Dachstuhl in Flammen gestanden, sagte Karsten Gurkasch, Pressesprecher der Stadtfeuerwehr Sehnde. Die Löscharbeiten seien aufwendig gewesen, weil das Feuer sich in der Zwischendecke und in den Zwischenwänden ausgebreitet habe. Die Einsatzkräfte hätten wegen zu starker Hitze das Löschen im Innenbereich des Hauses abgebrochen und die Flammen von außen weiter bekämpft.

