Stand: 22.03.2022 16:50 Uhr Feuer in Schweinestall: Mehr als 700 Tiere verbrannt

Bei einem Feuer in einem Schweinestalls in Garrel (Landkreis Cloppenburg) sind am Dienstag mehr als 700 Tiere verbrannt. Überlebende Schweine mussten vor Ort notgeschlachtet werden, teilte die Polizei mit. Nach ersten Ermittlungen ist ein technischer Defekt als Brandursache nicht auszuschließen, da das Feuer offensichtlich im Bereich der Ventilatorentürme ausbrach. Insgesamt beteiligten sich die Feuerwehren Garrel, Cloppenburg, Bösel und Friesoythe mit rund 150 Feuerwehrkräften an dem Einsatz. Der 800 Quadratmeter große Stall wurde komplett zerstört, der Schaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt.

