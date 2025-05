Im Hauptbahnhof Bremen gilt jetzt ein Alkoholverbot Stand: 13.05.2025 10:20 Uhr Seit Montag gilt im Hauptbahnhof Bremen ein Alkoholverbot. Nach Angaben der Deutschen Bahn hatten Reisende den Wunsch danach geäußert. Das Verbot solle für mehr Sicherheit sorgen.

Das Verbot umfasst das gesamte Gebäude einschließlich der Bahnsteige, wie die Deutsche Bahn am Donnerstag mitteilte. In einer Kneipe im Bahnhof dürfe aber weiterhin Alkohol getrunken werden. Zudem dürfen in Märkten im Bremer Hauptbahnhof auch weiterhin alkoholische Getränke verkauft werden - wenn sie verschlossen mit nach Hause genommen werden.

Hausverbot bei mehrfachen Verstößen möglich

Zunächst sollen Bahn-Mitarbeitende bei Verstößen auf die geänderte Hausordnung hinweisen. Außerdem gibt es Durchsagen und Aushänge am Bahnhof. Bei Verstößen kann aber auch ein Platzverweis erfolgen, im Wiederholungsfall auch ein Hausverbot ausgesprochen werden. Das neue Verbot solle mit Augenmaß umgesetzt werden, so die Bahn. Das Unternehmen begründet das Verbot mit dem nach eigenen Angaben "vielfach von Reisenden und Bahnhofsbesuchern" geäußerten Wunsch nach mehr Sicherheit. Seit 2023 ist in Bremen der Konsum von Alkohol und Drogen auch an den Haltestellen der Bremer Straßenbahn und rund um den Bremer Hauptbahnhof verboten.

Ähnliches Vorgehen am Hamburger Hauptbahnhof

Ein ähnliches Verbot von Alkohol gibt es bereits im Hamburger Hauptbahnhof seit einem Jahr. Im Hinblick auf weitere Verbote an Hauptbahnhöfen in Niedersachsen äußerte eine Sprecherin der Deutschen Bahn gegenüber dem NDR: Man betrachte die Situation an den Bahnhöfen individuell. Dementsprechend könnten Maßnahmen wie im Bremer Hauptbahnhof auch woanders umgesetzt werden. Bislang sei aber nichts dergleichen geplant. Die Bahn-Sprecherin verwies auch auf die Hausordnung: Übermäßiger Alkoholkonsum sei in allen Bahnhöfen der Bahn ohnehin nicht gestattet.

AUDIO: Zwischenbilanz zum Alkoholverbot am Hamburger Hauptbahnhof (11.08.2024) (1 Min)

