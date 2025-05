Stand: 13.05.2025 15:25 Uhr Eurojackpot: Spieler aus Niedersachsen gewinnt 4,8 Millionen Euro

Ein Spieler aus Niedersachsen hat beim Eurojackpot knapp 4,8 Millionen Euro gewonnen. Wie Lotto Niedersachsen am Montag mitteilte, wurde der Gewinnschein in einer Annahmestelle in Wilhelmshaven abgegeben. Ob der Gewinner auch in der Stadt wohnt, sei unbekannt. Der Mann hatte den Angaben zufolge acht Spielfelder ausgefüllt - und war nur eine Zahl vom Hauptgewinn von 120 Millionen Euro entfernt. Es fehlte demnach lediglich die gezogene Eurozahl 9. Trotzdem gehört der Gewinner zu den Glückspilzen des Jahres. Es ist bereits der fünfte Millionengewinn in Niedersachsen seit Jahresbeginn.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.05.2025 | 14:00 Uhr