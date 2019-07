Stand: 08.07.2019 16:17 Uhr

Feuer in Braker Kirche: Brandstiftung möglich

Nach dem Brand in der Taufkirche des barocken Orgelbaumeisters Arp Schnitger in Brake-Golzwarden schließt die Polizei Brandstiftung nicht aus. Indizien legten nahe, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde, teilte die Polizei am Montag mit. Das habe die Begehung eines Brandsachverständigen ergeben. Die Schadenshöhe liege bei mindestens 500.000 Euro. Genauere Angaben ließen sich bislang nicht machen. Orgelbauer Schnitger (1648-1719) hatte für seine Taufkirche einst die Orgel gebaut. Nach Umbauarbeiten ist davon nur noch das äußere Erscheinungsbild vorhanden.

Expertin soll Orgel untersuchen

Ob das Instrument wie befürchtet durch das Löschwasser beschädigt worden sei, könne er noch nicht sagen, sagte Helmut Bahlmann von der örtlichen Arp-Schnitger-Gesellschaft am Montag. Die Sorge sei aber groß. Das wird sich wohl erst in den nächsten Tagen herausstellen, nachdem die Kirche freigegeben wird. Eine Expertin soll die Orgel dann nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen untersuchen.

3.000 Euro Belohnung für Hinweise

Das Feuer am vergangenen Donnerstag hatte Dach und Altarraum erheblich beschädigt. Wie nun bekannt wurde, sucht die Polizei nach einem etwa zehnjährigen Jungen. Er war offenbar aus der Kirche gekommen, kurz bevor das Feuer bemerkt wurde. Die zuständige Versicherung hat für Hinweise, die zur Aufklärung des Brandes führen, eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro ausgesetzt.

Ein Festakt zum 300. Todestag des Orgelbaumeisters am vergangenen Sonnabend musste abgesagt werden. Die Veranstaltung soll aber nachgeholt werden, wie Helmut Bahlmann von der Arp-Schnitger-Gesellschaft sagte.

