Fall Niels Högel: Kollegen und Chefs erwartet wohl Freispruch

Stand: 20.09.2022 11:28 Uhr

In dem Prozess gegen sieben damalige Kollegen und Vorgesetzte des Patientenmörders Niels Högel können die Angeklagten auf einen Freispruch hoffen. Das kündigte der Richter am Landgericht Oldenburg an.