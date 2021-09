Erstmals seit Jahrzehnten: Walross auf Baltrum gesichtet Stand: 07.09.2021 15:43 Uhr An der Westspitze Baltrums ist ein Walross gesichtet worden. Laut Seehundaufzuchtstation ist es die erste Sichtung in der südlichen Nordsee seit 1998.

"Ich habe es erst gar nicht geglaubt, als mich ein Baltrumer darauf aufmerksam gemacht hat", sagte Dünen- und Vogelwart Heinz Ideus. Das Walross lag demnach am Dienstagmorgen auf einer Buhne - einer Küstenschutzanlage. Ideus sorgte nach eigenen Angaben dafür, dass dem Tier niemand zu nahe kam und es in Ruhe gelassen wurde. Das Walross habe müde gewirkt, sei dann aber etwas geschwommen. Über den Gesundheitszustand des ungewöhnlichen Besuchers ist der Inselverwaltung zufolge bisher nichts bekannt.

Zuletzt in Dänemark gesehen

Die Seehundaufzuchtstation in Norddeich kontaktierte nach der Sichtung europäische Kolleginnen und Kollegen und fand heraus, dass man das Walross offenbar zuletzt in Dänemark gesehen hatte. Im März war an der walisischen sowie an der irischen Westküste jeweils ein Walross entdeckt worden - Experten gingen davon aus, dass es sich um dasselbe Tier handelte. Womöglich sei es auf einer Eisscholle angeschwemmt worden.

Walrosse leben in der Arktis. Sie werden bis zu 3,50 Meter lang und 1.000 Kilogramm schwer und gelten als gefährdete Art.

