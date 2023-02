Stand: 10.02.2023 10:15 Uhr Erster Karnevalsumzug im Norden: In Damme wird's närrisch

Die Dammer Karnevalisten erwarten nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause an diesem Wochenende wieder Tausende Besucher. "Das ist eine Riesenfreude für uns alle", sagte der Präsident der Dammer Carnevalsgesellschaft von 1614, Moritz Enneking. Schon auf den Karnevalssitzungen in den vergangenen Wochen habe man gemerkt, dass die Menschen wieder Karneval feiern wollten. Allein am Umzug in der Stadt Damme im Landkreis Vechta nehmen zwischen 8.500 und 9.000 Närrinnen und Narren teil. Hinzu kommen mehrere Tausend Besucher. Gemessen an der Teilnehmerzahl sei der Dammer Umzug der größte Karnevalszug Norddeutschlands, sagte Enneking. Etwa 184 Gruppen und 25 Musikkapellen machen mit. Traditionell findet der Umzug in Damme bereits zwei Wochenenden vor Rosenmontag statt. Enneking geht davon aus, dass am Wochenende richtig was los ist in Damme. Die Polizei hatte angekündigt, verstärkt Präsenz zu zeigen und besonders auf den Jugendschutz zu achten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 10.02.2023 | 09:30 Uhr