Stand: 15.05.2024 10:49 Uhr Kran stürzt ins Hafenbecken: Kranführer rettet sich mit Sprung

Auf Spiekeroog (Landkreis Wittmund) ist am Dienstagnachmittag ein Kranführer mit seinem Fahrzeug beim Rückwärtsfahren und Rangieren ins Rutschen geraten. Der Hebekran für Boote stürzte daraufhin ins Hafenbecken. Zunächst hatten die "Ostfriesischen Nachrichten" über den Vorfall berichtet. Der 59-jährige Kranführer habe sich rechtzeitig durch einen Sprung aus dem Kran retten können, teilte eine Polizeisprecherin mit. Er blieb unverletzt. Der Kran versank anschließend im Hafenbecken. Weil eine geringe Menge an Betriebsstoffen auslief, wurde eine Ölsperre ausgelegt. Heute Nachmittag soll ein Autokran auf die Insel gebracht werden. Voraussichtlich am frühen Abend soll der versunkene Kran bei Niedrigwasser geborgen werden.

