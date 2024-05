Stand: 15.05.2024 07:33 Uhr Täter schlagen Frau in Rodenkirchen nieder und stehlen ihr Auto

Eine 55-jährige Frau ist auf dem Marktplatz in Rodenkirchen (Landkreis Wesermarsch) von Unbekannten niedergeschlagen worden. Dann flohen die Personen mit dem Wagen der Frau. Das berichtet die Polizei. Der auffällige SUV – ein schwarzer Dodge Nitro mit pinken Aufklebern – wurde einige Zeit später in der Molkereistraße in Rodenkirchen aufgefunden. Die Tat ereignete sich laut Polizei bereits am Montag, 13. Mai, um 14.35 Uhr. Da hatte die Frau gerade einen Imbiss verlassen. Die Polizei Nordenham sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, sollte sich sich unter der Telefonnummer (04731) 2694-0 bei der Polizei melden.

