Stand: 02.02.2023 18:05 Uhr Zu wenig Interesse - Karneval in Vechta fällt aus

Die unter dem Motto "Wild Wild West" für kommenden Sonnabend geplante Hauptfeier des Karnevals in Vechta ist abgesagt. Das teilte der Vechtaer Carnevals-Club (VCC) mit, der die Feier veranstaltet. Hintergrund: Die Stadt Vechta hatte die Feier am ursprünglich geplanten Veranstaltungsort nicht genehmigt. Für die Ersatzlokalität, den "Rasta Dome" in Vechta, seien dann kurzfristig nicht mehr genug Karten verkauft worden, so der VCC. Auch der Kinderkarneval am Sonntag und der Seniorenkarneval finden demzufolge nicht statt. Der Verein kündigt eine Ersatzveranstaltung im Sommer an. Dann werde der diesjährige Prinz "Siggi" zu einer großen Party einladen, versprechen die Vechtaer Narren. Der Karneval in Vechta steht traditionell im Schatten des Dammer Karnevals: Dessen Feiern und Umzüge finden in diesem Jahr wie geplant statt.

