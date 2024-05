Stand: 15.05.2024 07:53 Uhr Frontalzusammenstoß bei Filsum: Sechs Menschen verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Filsum (Landkreis Leer) sind am Dienstagabend sechs Menschen verletzt worden. Laut Polizei wollte ein 41 Jahre alter Fahrer mit seinem Auto von der Bundesstraße auf die Autobahnauffahrt zur A28 abbiegen. Dabei habe er einen entgegenkommenden Wagen übersehen. Die beiden Autos stießen frontal zusammen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. In ihren Autos saßen insgesamt vier weitere Mitfahrerinnen und Mitfahrer. Zwei von ihnen wurden schwer und zwei leicht verletzt.

