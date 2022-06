Erneuter Wolfsangriff in Schwanewede? 22 Schafe verletzt Stand: 16.06.2022 13:13 Uhr In Schwanewede ist vermutlich zum zweiten Mal binnen drei Wochen eine Schafsherde von Wölfen angegriffen worden. Nur drei der 25 Tiere blieben unverletzt. Dabei war die Herde besonders gut gesichert.

Der Stahlzaun sei mit einer Höhe von knapp 1,80 Metern fast doppelt so hoch gewesen, wie die Landwirtschaftskammer es zum Wolfsschutz vorgebe, sagte Schafbesitzer Karsten Bode dem NDR in Niedersachsen. Der Zaun sei zusätzlich mit Stacheldraht und 10.000 Volt-Strom gesichert gewesen. Trotzdem hätten es die Wölfe über den Zaun geschafft, so Bode. Ob und wie der Schafzüchter entschädigt wird, ist noch nicht klar.

Landwirtschaftskammer: Zeichen für Wolfsangriff eindeutig

Die Landwirtschaftskammer überprüft nun genau, ob die Schafe tatsächlich von Wölfen gerissen und verletzt wurden. Die Zeichen seien aber eindeutig, sagte eine Sprecherin dem NDR in Niedersachsen. Vor einer endgültigen Aussage wartete die Kammer auf das Ergebnis einer DNA-Probe. Auch das niedersächsische Umweltministerium wurde über den Vorfall informiert. In Schwanewede waren erst vor drei Wochen vier Schafe gerissen worden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Tiere Wölfe