Stand: 06.11.2020 11:17 Uhr Entführung eines Reeders: Acht Jahre Haft für siebten Täter

Das Landgericht Aurich hat einen 55 Jahre alten Mann wegen Entführung zu acht Jahren Haft verurteilt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Es ist der vierte Prozess in diesem Fall, in dem mit dem 55-Jährigen sieben Täter zu langjährigen Haft- und Bewährungsstrafen verurteilt worden sind. Sie hatten im April 2016 einen Reeder aus Leer verschleppt, um eine Million Euro zu erpressen. Die Geldübergabe scheiterte, dennoch ließen die Entführer ihr Opfer frei. Der 55-Jährige setzte sich in die USA ab, wo er im September 2019 festgenommen wurde.

