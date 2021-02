Stand: 16.02.2021 11:40 Uhr Emder Professorin Lindert wird Corona-Beraterin der WHO

Jutta Lindert von der Hochschule Emden/Leer ist offiziell als Beraterin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum Themenbereich "Mental Health & Covid-19" ernannt worden. Sie wird die WHO in den kommenden zwei Jahren mit ihrer Expertise zur Belastungssituation durch Corona unterstützen. Rund 20 Mitglieder aus Europa gehören der internationalen Fachgruppe an, Lindert ist derzeit die einzige Vertreterin aus Deutschland. Die Professorin lehrt seit 2013 in Emden am Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit.

