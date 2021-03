Stand: 26.03.2021 09:26 Uhr Emden: Polizei lässt Online-Betrüger auffliegen

Nach betrügerischen Online-Geschäften haben die Polizeikommissariate in Emden und Norden 26 Strafverfahren eingeleitet. Die Täter sollen fremde Personalien dazu benutzt haben, um hochwertige Waren bei bekannten Online-Shop-Anbietern zu bestellen. Die Pakete wurden an einen Shop in Emden geleitet. Dort nahmen die Beschuldigten die Waren laut Polizei mit gefälschten französischen Ausweisen in Empfang. Mithilfe der Paketshop-Betreiber gelang es den Beamten schließlich, einen 30-jährigen Mann aus Hinte (Landkreis Aurich) zu ermitteln. Ermittler entdeckten zudem in einem Lager in Emden Computer, Uhren und Markenkleidung. Die Polizei sucht nun nach Mittätern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.03.2021 | 07:30 Uhr