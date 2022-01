Stand: 16.01.2022 11:17 Uhr Emden: Auto versinkt in Kanal - Fahrer kann sich retten

Nach einem Unfall ist in der Nacht zu Sonntag in Emden ein Auto in einem Kanal versunken. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnte sich der 31-jährige Fahrer selbst retten. Den Angaben zufolge war der Wagen von der Straße abgekommen und ins Fehntjer Tief gerutscht. Der Kanal ist rund 18 Meter breit und zwei Meter tief. Die Feuerwehr setzte bei der Bergung zwei Taucher ein, die Schlingen um das komplett versunkene Auto legten. Es wurde schließlich mit einem Kran aus dem Kanal gehoben. Der Mann erlitt eine Unterkühlung und kam ins Krankenhaus. Erst am Freitagabend war ein 94-Jähriger mit seinem Auto ins Emder Hafenbecken gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden.

