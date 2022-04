Stand: 05.04.2022 19:38 Uhr Elsfleth: Totes Storchenpaar unter dem Nest gefunden

In Oberhammelwarden bei Elsfleth (Landkreis Wesermarsch) sind zwei Störche tot unter ihrem Nest gefunden worden. Das Storchenpaar, beide etwa zehn Jahre alt, hatten bereits zu brüten begonnen. Ob die Tiere vergiftet worden sind, soll eine Untersuchung an der Universität München klären. Dass beide Tiere durch natürliche Umstände gleichzeitig ums Leben kommen, gebe es in der Natur eigentlich nicht, so der Storchenexperte der Wesermarsch, Udo Hilfers. Die Tiere waren äußerlich unverletzt und außerdem gut genährt. Hilfers war mit einer Leiter zu dem Nest auf einem speziellen Storchenmast geklettert und hatte im Nest fünf Eier gefunden. Sie werden nun künstlich bebrütet. Allerdings ist nicht klar ist, ob die Vogel-Embryonen noch leben.

Weitere Informationen Landkreis Wesermarsch reißt Storchennest ab Der Landkreis plant einen neuen Windpark. Das Storchennest in der Nachbarschaft war dabei im Weg. (21.01.2022) mehr Naturschützer beobachten Storchensterben in Ostfriesland Im Landkreis Leer haben es wohl rund 70 Prozent der Küken nicht geschafft. Grund war das nasse und kalte Frühjahr. (10.04.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.04.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere