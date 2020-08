Stand: 05.08.2020 11:47 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Elsfleth: Pferdesperma sorgt für Feuerwehreinsatz

In Elsfleth (Landkreis Wesermarsch) hat ein Paket mit Pferdesperma einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie ein Sprecher mitteilte, hatte ein Paketfahrer Giftstoffe vermutet, als es in dem Lieferfahrzeug plötzlich stank. Daraufhin kontrollierte er die Ladung und entdeckte an einem Paket eine auslaufende, qualmende Flüssigkeit. Die alarmierten Feuerwehrleute stellten schnell fest, dass es sich um qualmendes Trockeneis handelte. Dieses sollte das verschickte Pferdesperma kühl halten. Wegen der vermuteten Giftstoffe war vorsichtshalber auch der Umweltzug des Landkreises Wesermarsch angefordert worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.08.2020 | 13:30 Uhr