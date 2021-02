Stand: 19.02.2021 12:30 Uhr Elbvertiefung: Sammelt sich Schlick im Hamburger Hafen?

Die Hamburger Hafenverwaltung HPA räumt größere Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Elbvertiefung ein. So steht es in einem internen Papier, das dem NDR vorliegt. Danach gebe es erhebliche Risiken, weil sich zu viel Schlick und Sediment im Hamburger Hafen ansammelt. Das mache es schon jetzt schwierig, die Wassertiefen zu halten. Am Ziel, die tiefere Fahrrinne bis zum Sommer für Schiffe freizugeben, hält die HPA aber fest. Umweltschützer warnen seit Jahren davor, dass im Hafen und in der Elbe deutlich mehr Schlick gebaggert werden muss, wenn die Elbvertiefung fertig ist. Ein Problem sind auch die riesigen Schlickmengen, die in der Nordsee verklappt werden sollen - unter anderem nahe der Insel Scharhörn in der Elbmündung.

