Stand: 01.06.2021 09:35 Uhr Einkaufen mit Test und Termin in Emden wieder möglich

In der Stadt Emden ist ab Mittwoch wieder das sogenannte Click & Meet in den Geschäften möglich. Kunden müssen sich vor dem Einkaufen anmelden und beim Betreten eines Geschäftes einen negativen Schnelltest vorlegen. Emden ist fünf Tage in Folge unter einem Inzidenzwert von 150 geblieben. Am Dienstag lag der Wert laut Robert Koch-Institut bei 112,2. Die nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr bleibt weiterhin bestehen.

