Ein Toter und 19 Verletzte nach Lkw-Unfall auf A31

Bei einem schweren Verkehrsunfall vor dem Emstunnel auf der Autobahn 31 bei Leer ist am Sonnabend ein 57-Jähriger ums Leben gekommen. Dazu wurden vier Personen schwer verletzt, darunter auch ein kleines Kind. Zwei Personen erlitten mittelschwere Verletzungen, 13 Menschen wurden leicht verletzt. In den Fahrzeugen befanden sich nach Angaben der Feuerwehr Leer fast ausschließlich Urlauber aus Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden.

Leer: Schwerer Unfall auf A31 18.07.2020 14:30 Uhr Auf der Autobahn 31 ist am Sonnabend ein Lkw kurz vor Leer auf ein Stauende aufgefahren. Eine Person kam bei dem Unfall ums Leben, weitere wurden verletzt.







Insassen teilweise eingeklemmt

Ein Autotransporter war gegen 11.30 Uhr zwischen Weener und Jemgum in Fahrtrichtung Leer auf ein Stauende hinter einer Baustelle aufgefahren. Durch den Aufprall wurden fünf Pkw aufeinander geschoben und die Insassen teilweise eingeklemmt. Ein Auto habe sich überschlagen, so die Autobahnpolizei Leer. "Die Wucht der Kollision schleuderte die Autos zum Teil durch die Luft, ein Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen, andere waren vollständig deformiert", hieß es von der Feuerwehr. Der 31 Jahre alte Fahrer des Transporters blieb den Angaben zufolge unverletzt.

Staus in beiden Richtungen

Autofahrer im Stau hinter der Unfallstelle behinderten die Rettungsarbeiten. "Nicht nur, dass die Rettungsgasse nicht ordentlich gebildet wurde", schilderte der Feuerwehrsprecher. "Viele Personen hatten ihre Fahrzeuge verlassen, um sich die Beine zu vertreten oder nachzusehen, warum es nicht weiterging. So war es natürlich nur schwer möglich, die Autos schnell an die Seite zu fahren, und wertvolle Zeit ging verloren." Vier Hubschrauber landeten bei der Unfallstelle, um die Verletzten in Kliniken zu transportieren. Die A31 war zeitweise zwischen Weener und Leer-West wegen der Bergungsarbeiten in beiden Richtungen gesperrt. Es gab kilometerlange Staus, auch auf den Ausweichstrecken. Etwa 165 Einsatzkräfte der Rettungsdienste, Notfallseelsorge und Feuerwehr waren vor Ort.

