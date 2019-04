Stand: 12.04.2019 11:23 Uhr

Eigentümerstreit: BGH erlaubt Ferien-Vermietung

Ein Wohnungsbesitzer darf seine Wohnung kurzzeitig an Feriengäste vermieten - auch wenn alle anderen Wohnungseigentümer eines Mehrfamilienhauses dagegen sind. Das hat am Freitag der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entschieden. Geklagt hatte eine Frau aus Papenburg, die ihre Wohnung tage- oder wochenweise an Touristen vermieten möchte. Die übrigen Wohnungsbesitzer hatten ihr das nach einer Eigentümerversammlung verboten, weil sie sich durch die Feriengäste gestört fühlten. Ein solcher Beschluss über den Kopf der Frau hinweg ist jedoch rechtswidrig, wie die Richter in Karlsruhe nun in letzter Instanz befanden.

BGH: Alle Eigentümer müssen Änderung zustimmen

Der BGH begründete sein Urteil damit, dass sich jeder Eigentümer darauf verlassen können müsse, dass die Nutzung seiner Wohnung nicht ohne sein Zutun eingeschränkt wird. Die Wohnungsbesitzerin hatte bereits in den ersten beiden Instanzen Recht bekommen. Denn an wen die Frau vermietet, sei ihre Sache und nicht die der anderen Wohnungsbesitzer, hieß es. In der Teilungserklärung für die Immobilie waren Kurzzeit-Vermietungen sogar ausdrücklich erlaubt. In einer solchen Erklärung werden in einer Eigentümergemeinschaft die Grundsätze des Miteinanders geregelt.

