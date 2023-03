Stand: 23.03.2023 11:40 Uhr Ehestreit löst siebenstündigen Großeinsatz der Polizei aus

Wegen einer zunächst vermuteten Geiselnahme ist die Polizei am Mittwochnachmittag zu einem Großeinsatz in Schwanewede (Landkreis Osterholz) ausgerückt. Laut Polizei stellte sich aber später heraus, dass es sich um einen Streit zwischen einem Ehepaar handelte. In dessen Verlauf brach die 53-jährige Ehefrau zusammen, konnte aber selbst noch einen Rettungswagen rufen. Zusammen mit einer 19-Jährigen verließ sie das Haus. Als die Sanitäter eintrafen, versuchte der Ehemann einen von ihnen zu schlagen. Die Rettungskräfte alarmierten die Polizei, die zunächst eine speziell geschulte Verhandlungsgruppe hinzuzog. Anschließend betraten Spezialkräfte der Polizei das Haus und ergriffen den betrunkenen 48 Jahre alten Ehemann, der sich zuvor nach Angaben der Beamten offenbar selbst Schnittwunden zugefügt hatte. Der Mann wurde zunächst ins Krankenhaus und dann zum Sozialdienst gebracht. Nach etwa sieben Stunden war der Einsatz schließlich beendet. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Mann wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

