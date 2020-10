Stand: 30.10.2020 13:08 Uhr EWE setzt künftig nicht mehr auf Offshore-Windparks

Der Oldenburger Energieversorger EWE will sich in Zukunft auf Windkraftanlagen an Land konzentrieren. Dazu will der Konzern unter anderem ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Windkraftanlagenbauer Enercon gründen. Das Entwicklungsgeschäft von Offshore-Windkraftanlagen auf See habe man verkauft, teilte ein Sprecher mit. Käufer soll die Tochter des französischen Baukonzerns Vinci sein. Angaben zum Preis wurden nicht gemacht. Betroffen sind 160 Mitarbeiter an den Standorten Oldenburg, Emden und Borkum. Die EWE behält allerdings ihre Anteile an bestehenden Windparks in der Nordsee.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.10.2020 | 13:30 Uhr