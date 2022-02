Stand: 01.02.2022 15:20 Uhr Drohung nach Corona-Kontrolle: Polizei durchsucht Wohnungen

Die Polizei hat Ermittlungen gegen zwei 19-jährige Männer aus Cappeln eingeleitet, die eine Mitarbeiterin des Landkreises Cloppenburg bedroht haben sollen. Außerdem wurden nach Informationen des NDR in Niedersachsen die Wohnungen der jungen Männer durchsucht und ihre Smartphones beschlagnahmt. Den beiden Männern wird vorgeworfen, in einer Nachrichtendienstgruppe dazu aufgerufen haben, die Frau zu überfahren und ihre Pferdeställe in Brand zu setzen. Auslöser hierfür waren offenbar Corona-Kontrollen, bei denen gegen einen der beiden Tatverdächtigen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden war. Er hatte gegen die geltenden Kontaktbeschränkungen verstoßen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Bedrohung, Beleidigung und der Störung des öffentlichen Friedens. Der Cloppenburger Landrat Johann Wimberg (CDU) lobte das schnelle Handeln von Polizei und Staatsanwaltschaft. Es könne nicht sein, dass Hass und Hetze gegen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes und Aufrufe zu Gewalt toleriert werden, so Wimberg.

