Stand: 21.05.2024 09:05 Uhr Warnstreik bei Tiefkühlkost-Hersteller Frosta in Bremerhaven

In Bremerhaven sind am Dienstagmorgen rund 200 Frühschicht-Beschäftigte des Tiefkühlkost-Herstellers Frosta in den Warnstreik getreten. Das teilt die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) mit. Ihre Hauptforderung im Tarifstreit lautet zwölf Prozent mehr Lohn für die insgesamt rund 700 Beschäftigten. Die Arbeitgeberseite habe 2,6 Prozent für dieses Jahr und 1,9 für das nächste Jahr angeboten. Angesichts der stabilen Lage des Unternehmens sei dieses niedrige Angebot enttäuschend, so die NGG. Frosta habe im vergangenen Jahr gute Gewinne erzielt und Dividenden im Millionenbereich ausgeschüttet. Weitere Gewerkschaftsforderungen sind die unbefristete Übernahme von Auszubildenden im erlernten Beruf und ein Fahrtkostenzuschuss. Der nächste Tarifverhandlungstermin ist für den 27. Mai angesetzt.

