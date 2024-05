Stand: 21.05.2024 08:08 Uhr Kleintransporter überfährt Absperrung auf der Autobahn 27

Am frühen Dienstagmorgen ist es auf der Autobahn 27 bei Loxstedt (Landkreis Cuxhaven) in Fahrtrichtung Cuxhaven zu einem Unfall mit einem Kleintransporter gekommen. Der Fahrer des Wagen übersah aus bislang unbekannten Gründen Warnbaken, die als Absperrung vor einer Baustelle aufgestellt worden waren. Wie die Polizei mitteilte, beschädigte der Fahrer insgesamt zehn dieser Warnbaken sowie sein eigenes Fahrzeug. Kunststoffteile landeten in Teilen auf der Gegenfahrbahn und mussten entfernt werden. Personen wurden bei dem Unfall nicht nicht verletzt.

