Hochwasser in Rheinland-Pfalz: THW aus Niedersachsen hilft Stand: 21.05.2024 18:30 Uhr Seit Montag helfen Einsatzkräfte des THW aus Niedersachsen im Hochwassergebiet in Rheinland-Pfalz. Die rund 40 Helfer pumpen in Wörth am Rhein Wasser ab. Bislang mit Erfolg.

Das Hochwasser habe in dem Ort bisher nur Schäden an der Natur hinterlassen, "das wächst alles nach", sagte THW-Einsatzleiter Werner Lerche am Dienstag dem NDR Niedersachsen. Er hofft, dass die Lage sich in den folgenden Tagen nicht verschlimmert. Für die THW-Einsatzkräfte aus Niedersachsen gehe es darum, für eine weitere Stabilisierung zu sorgen, betonte Lerche. Das Wetter spielte dabei zumindest am Dienstag mit: Es habe zwar erneut geregnet, aber nicht so stark, wie in den vorherigen Tagen, sagte Lerche. Sein Team und er gingen davon aus, durch fortgesetztes Abpumpen einen weiteren Anstieg des Wassers zu verhindern.

THW pumpt Wasser aus Bach ab

Die THW-Helfer sind seit Montagnachmittag in Wörth. Die 40 Einsatzkräfte kommen aus Langenhagen und Wunstorf (Region Hannover) sowie aus Göttingen und Bremen. Im Hochwassergebiet sorgen sie dafür, dass der Wasserlauf des durch die Stadt führenden Bachs nicht weiter steigt. Dazu pumpt das THW Wasser in einen alten Rheinarm. Von dort gelangt es - über weitere Pump-Anlagen - in den Rhein. Das THW aus Niedersachsen setzt dazu zwei motorbetriebene Pumpen ein, von denen eine bis zu 15.000 Liter, die andere 5.000 Liter Wasser in der Minute fördern kann.

AUDIO: Aufräumen in Hochwasser-Gebieten an Saar und Mosel (20.05.2024) (7 Min) Aufräumen in Hochwasser-Gebieten an Saar und Mosel (20.05.2024) (7 Min)

Einsatz zunächst bis Freitag geplant

Der Einsatz der THW-Helfer aus Niedersachsen ist zunächst bis Freitag geplant. Die bisherigen Einsatzkräfte würden dann nach Hause zurückkehren. Ob dann auch der komplette Einsatz endet und sie die Pumpen abbauen - oder nachrückende THW-Kräfte diese weiter nutzen, war am Dienstag noch unklar, so Lerche.

Am Pfingstwochenende hatten vor allem Menschen im Saarland und im Südwesten von Rheinland-Pfalz gegen Hochwasser und Überschwemmungen gekämpft. Starkregen hatte dort zu Überflutungen, Erdrutschen und vollgelaufenen Straßen und Keller geführt.

Dieses Thema im Programm: Niedersachsen 18.00 | 21.05.2024 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hochwasser