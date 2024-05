Stand: 21.05.2024 10:12 Uhr Frontalzusammenstoß bei Stotel: Drei Autoinsassen verletzt

Bei einem Unfall am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 437 bei Stotel (Landkreis Cuxhaven) sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Der Fahrer eines Kleinlasters erlitt leichte Verletzungen. Laut Polizei ereignete sich der Unfall an der Lunebrücke. Demnach war ein Autofahrer in Richtung Wesertunnel unterwegs, als er in den Gegenverkehr geriet. Dort touchierte er zunächst einen Kleintransporter, anschließend stieß er frontal mit einem weiteren Auto zusammen. Alle drei Verletzten seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, Lebensgefahr bestehe nicht, so die Polizei. Am Vormittag dauerten die Bergungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle noch an. Die B437 ist zwischen dem Wesertunnel und der Autobahn 27 in beide Richtungen gesperrt. Die Zufahrt zum Wesertunnel über die Umleitungsstrecken ist frei, es kommt jedoch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

