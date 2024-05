Stand: 21.05.2024 15:00 Uhr Niedersachsen ehrt Schulen für Plattdeutsch und Saterfriesisch

Fünf niedersächsische Schulen werden am Mittwoch für ihren Einsatz für die plattdeutsche und saterfriesische Sprache ausgezeichnet. Die Ehrungen im Theaterpädagogischen Zentrum in Lingen würdigten die kulturelle Vielfalt in Niedersachsen und das Engagement für die beiden Sprachen, teilte das niedersächsische Kultusministerium mit. Es sei "großartig“, dass die Zahl der Schulen wachse, die diese Sprache pflegten, sagte Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) im Vorfeld. Sie wird die Veranstaltung per Video eröffnen. Geehrt werden die Heinrich-Christian-Burckhardt-Schule in Adelebsen bei Göttingen, die Grundschule Mittegroßefehn und die Oberschule Uplengen in Ostfriesland sowie die Oberschule Wiefelstede bei Oldenburg. Eine besondere Würdigung gehe an das Franziskus-Gymnasium in Lingen, hieß es. Diese Schule habe den Sprachbereich Niederdeutsch besonders gestärkt. Sie nehme eine bedeutende Rolle in der Förderung des Plattdeutschen ein. Derzeit gibt es nach Angaben der Kultusministerin bereits 49 ausgezeichnete Plattdeutsche oder Saterfriesische Schulen in Niedersachsen.

