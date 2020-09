Stand: 09.09.2020 08:11 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Drogenanbau: Vier Männer in Oldenburg vor Gericht

Wegen Drogenanbaus und bandenmäßigen Handeltreibens mit Rauschgift in großen Mengen müssen sich seit gestern vier Männer aus Delmenhorst, Bremen und den Niederlanden vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Den Angeklagten wird vorgeworfen, Ende des vorigen Jahres bis zum 13. März dieses Jahres in Ovelgönne in einem mehrgeschossigen Gebäude eine Drogenplantage unterhalten zu haben. Dort sollen sie mehr als 100 Kilogramm Cannabis geerntet und das Rauschgift dann in Delmenhorst und Bremen gewinnbringend verkauft haben.

