Stand: 06.11.2021 12:30 Uhr Drei Schwerverletzte nach Unfall bei Cloppenburg

Bei einem Verkehrsunfall bei Cloppenburg sind am Sonnabendmorgen vier Menschen teils schwer verletzt worden. Der 20-jährige Fahrer war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Nach Angaben der Polizei besteht der Verdacht, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Außerdem hatte er keinen Führerschein. Er und zwei Mitfahrer im Alter von 22 bis 23 Jahren wurden schwer verletzt, die 27-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Die drei Schwerverletzten wurden vom Rettungsdienst vor Ort behandelt und kamen anschließend in ein Krankenhaus. Am betroffenen Wagen entstand Totalschaden. Die Polizei Cloppenburg hat nach eigenen Angaben ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.11.2021 | 12:30 Uhr