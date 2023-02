Stand: 26.02.2023 19:25 Uhr Drei Kinder und eine Frau bei Unfall in Delmenhorst verletzt

Bei einem Unfall in Delmenhorst sind am Sonntagnachmittag vier Menschen verletzt werden. Laut Polizei hatte eine 35 Jahre alte Autofahrerin einem anderen Wagen beim Linksabbiegen die Vorfahrt genommen. Beide Autos kollidierten. Ein sieben Jahre altes Mädchen, das im Wagen der Unfallverursacherin saß, wurde schwer verletzt. Es wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die 35-Jährige selbst, sowie zwei zehn und elf Jahre alte Kinder, die ebenfalls in dem Auto saßen, kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Frau in dem anderen Auto blieb unverletzt.

VIDEO: Vier Menschen bei Unfall in Delmenhorst verletzt (1 Min)

