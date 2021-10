Stand: 17.10.2021 12:37 Uhr Dörverden-Donnerhorst: Jägerin in Maisfeld verletzt

Am Sonnabend ist eine 59 Jahre alte Frau aus Langwedel auf einem Maisfeld in Dörverden-Donnerhorst (Landkreis Verden) verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte die Frau offenbar Wildschweine jagen. Gleichzeitig war ein 24-Jähriger mit einer Erntemaschine auf dem Feld unterwegs. Die Frau wurde demnach von dem Häckselwerk der Maschine am Fuß erfasst, konnte diesen aber noch rechtzeitig zurückziehen. Ihr Gewehr wurde von der Maschine eingezogen und zerstört. Die Jägerin wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und will prüfen, ob dem Fahrer des Maishäckslers ein Vorwurf zu machen ist.

