Stand: 03.02.2023 10:38 Uhr Deutschlands beste Rammler kommen aus Ostfriesland

Zum ersten Mal haben Kaninchenzüchter in Deutschland den besten Zuchtverein gekürt - und der kommt aus dem ostfriesischen Moormerland (Landkreis Leer). Für die rund 70 Vereinsmitglieder des Rassekaninchenzuchtvereins I 47 Moormerland kam die Auszeichnung auf der 35. Bundes-Kaninchenschau im hessischen Kassel überraschend. Gerechnet habe man damit nicht, sagte Thorsten Tuchscheerer, zweiter Vorsitzender des Vereins. Die Freude sei nun aber umso größer. Der Titel sei in erster Linie eine Anerkennung für die geleistete Arbeit. Hinzu kommen 300 Euro Preisgeld. Auch Moormerlands Bürgermeister Hendrik Schulz (SPD) ist stolz darauf, dass von allen Kaninchenzuchtvereinen in Deutschland ausgerechnet der beste aus seiner Gemeinde kommt. Der Titel belege, wie viel Herzblut in die Vereinsarbeit gesteckt werde. Als Geschenk überreichte Schulz bei einer Feierstunde im Vereinsheim ein Bund Möhren. Insgesamt hatten sich 104 Vereine um den Titel des deutschen Vereinsmeisters beworben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.02.2023 | 09:30 Uhr