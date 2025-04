Stand: 29.04.2025 18:27 Uhr Firma aus Osnabrück entgeht knapp einer E-Mail-Betrugsmasche

Eine Osnabrücker Firma ist beinahe zum Opfer einer Betrugsmasche per E-Mail geworden. Nach Angaben der Polizei hat das Unternehmen eine angebliche Zahlungsaufforderung des Bundeszentralamts für Steuern erhalten. Diese habe täuschend echt gewirkt. Erst durch genaueres Hinsehen habe die Firma den Betrugsversuch entlarvt und der Polizei gemeldet. Unter anderem sollte die Zahlung laut Polizei an eine spanische IBAN gehen und im Text haben Umlaute gefehlt. Die Polizei rät, bei Zahlungsaufforderungen per E-Mail grundsätzlich misstrauisch zu sein. Empfänger solcher Mails sollten Absender und IBANs sorgfältig Prüfen. Außerdem sollten sie auf sprachliche Auffälligkeiten und formale Fehler achten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück