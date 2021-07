Stand: 29.07.2021 15:26 Uhr Delmenhorst: 85-Jähriger stirbt nach Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst ist am Donnerstagmorgen ein 85-jähriger Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei überquerte der Mann mit seinem Rollator die Straße und wurde dabei vom Auto eines 38-jährigen Delmenhorsters erfasst. Der Senior wurde schwer verletzt und starb noch am Unfallort. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Weitere Informationen 1 Min Fußgänger stirbt nach Unfall Ein 85-Jähriger mit einem Rollator wird beim Überqueren einer Straße in Delmenhorst von einem Auto erfasst. (29.07.2021) 1 Min

